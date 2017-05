I 2009 puttede Malene Wilken og hendes mand Lasse Jarl deres to små børn ned i en 30 fod sejlbåd og tog på langfart. Lidt over to år senere vendte familien tilbage til Danmark, med køjesækken fuld af fantastiske oplevelser.

Tekst: Malene Wilken

Jeg kniber mig i armen, trækker vejret dybt og konstaterer, at jeg er lykkelig. Fuldkommen lykkelig.

Alt, hvad jeg behøver, og dem jeg elsker mest, har jeg inden for en radius af få meter. Fuglene synger, solens stråler er begyndt at brænde igennem morgendisen, og kaffen har den perfekte temperatur. Jeg har sneget mig op i cockpittet og nyder den sjældne luksus at være den eneste på båden, der er vågen. Vi har fundet en plads lidt uden for en charmerende fransk landsby, der minder om den i tegnefilmen om ‘Skønheden og udyret’. Præcis som Belle har vi dagen før hilst på bageren, slagteren, grønthandleren og en af de lokale vinbønder. Minimatroserne, som vi kalder børnene, har igen gjort lykke. Med store smil i de solbrune ansigter har de øst ud af de franske gloser, de har lært som tak for diverse lækkerier.

Der begynder at komme lyde fra kahytten. Resten af besætningen vågner lige så langsomt, som jeg selv gjorde det lidt tidligere.

Det passer perfekt, for så er der god tid til at få morgenmad og gøre båden klar til afgang, så vi kan holde vores aftale med den flinke slusemand. På denne del af turen har vi en, der følger os og sørger for, at vi kommer godt gennem sluserne. Men ikke nok med det, han kommer også med små anekdoter og gode råd om, hvad vi bør se langs floden. Og så gør han sit bedste for at lære de danske ord, som minimatroserne tålmodigt råber op til ham, mens vi venter på, at vandet fosser ind eller ud ad slusen. På et tidspunkt kommer han med en pose valnødder, han har plukket i haven ved et forladt slusehus. Det er overvældende. Også selv om vi på dette tidspunkt er blevet noget forvænte med gæstfrihed. Børnene går i gang med at ordne nødderne, der kommer i en kage vi sammen bager mellem sluserne.

Det er hyggeligt.

Mulighederne åbner sig

Hvis vi havde vidst, hvad der ventede os, var vi taget af sted meget før. Bare 10 dage efter vi forlod Danmark, havde vi fået langt flere fantastiske oplevelser, end vi havde regnet med. Samtidig havde vi nydt at kunne være meget mere sammen, end vi havde været hjemme i hverdagen, hvor timerne, vi havde sammen, kunne tælles på meget få fingre.

Der gik seks år, fra idéen om at sejle på langfart blev født, til den kunne føres ud i livet. Først virkede det som uoverskueligt lang tid, men ret hurtigt blev tiden fyldt ud med diverse forberedelser – og et par børn.

Da min mand og jeg besluttede os for at sejle på langfart, havde vi hverken opsparing, båd eller fælles børn, men det fik vi.

Da vi først havde taget beslutningen om at tage af sted, var det, som om mulighederne åbnede sig for os. Vi blev nok også mere åbne over for, hvad der kunne lade sig gøre, og blev bedre til at lade være med at lade os begrænse. Udfordringerne, der opstod undervejs, SKULLE bare løses, for da vi først havde besluttet os for at tage af sted, kunne vi ikke forestille os, hvordan vi skulle kunne lade være.

Søstærke børn

Der var nok at tage fat på. Jeg havde ingen sejlererfaring, og vi havde hverken opsparing eller båd. Først undersøgte vi, hvor lang tid det ville tage, og hvor mange penge vi skulle forvente at bruge. Det slog os hurtigt, hvor let det var, i forhold til hvad vi havde forventet, og gav os mod på at fortsætte. Vi meldte os ind i Foreningen til Langturssejladsens Fremme, hvor vi sugede til os af de andre sejleres erfaringer. Et års tid efter vi tog beslutningen om at sejle på eventyr, kom Sebastian til verden, og et par år efter fik vi Marie. Begge børn viste sig at være søstærke og glade for at sejle, så vi åndede lettede op og fortsatte med forberedelserne. Der var nogen, der troede, vi ville droppe planerne, da vi fik børn, men det kunne vi ikke se nogen grund til at gøre.

Kom med ombord på verdens største skib

Vi havde en overordnet rute, da vi stævnede ud. Den blev justeret undervejs. En af fordelene ved at være på langfart er nemlig, at man (som regel) har gode muligheder for at ændre planer undervejs. Det kan lade sig gøre at sejle gennem Europa på en måneds tid. På vores båd brugte vi omkring fire måneder. Vi kunne sagtens have brugt meget mere og har mange steder, vi glæder os til at kunne udforske på kommende rejser.

Med foråret gennem Europa

Et af de første lande, vi besøgte på vores tur, var Holland, hvor vi i bogstavelig forstand sejlede gennem folks haver. Det var en ret speciel oplevelse. Heldigvis lod det ikke til at genere de venlige hollændere. De smilede og vinkede til børnene, der hurtigt havde fundet ud af, at “hej” udtales “heij” i Holland. Det var fantastisk hyggeligt. Stille og roligt sejlede vi under broer og gennem sluser, hvor der var rift om at være den, der fik lov til at betale. Betalingen, der nærmest var symbolsk, foregik på den måde, at en træsko, der hang i enden af en gammeldags fiskestang blev hejst ned i båden.

Vi havde valgt at følge foråret på den del af turen, der gik fra Sydfrankrig til Nordtyskland. Det viste sig at være en god idé. Det kan lade sig gøre at sejle gennem Europa om vinteren, men det er efter sigende en kold fornøjelse. På turen gennem Europa kom vi gennem pulserende storbyer og charmerende landsbyer. Nogle steder var det, som om vi var sejlet på skovtur. Det var fantastisk at være så tæt på naturen og ren luksus at have så meget tid sammen som familie. Et stykke af turen fulgtes vi med Lasses forældre, der var af sted med deres campingvogn. Det var rigtig hyggeligt. Om aftenen mødtes vi i de byer, hvor vi kunne lægge til i nærheden af et sted, hvor de kunne holde.

Uforudsete udfordringer

Det land, børnene glædede sig mest til at besøge, var Disneyland. Det var sjovt at se deres ansigter, da de fik øje på Eiffeltårnet, mens vi sejlede gennem Paris. Selv om de bare var to og fem år, da vi stævnede ud, vidste de, at Paris lå meget tæt på Disneyland. Vi var heldige, at der i en lille lystbådehavn ikke langt fra Bastillepladsen lå en anden dansk båd. Det gjorde det nemmere at overtale børnene til at bruge et par dage i Paris, inden vi (endelig) satte kurs mod turens højdepunkt.

Lasse og jeg så mere frem til at skulle sejle i Champagne. Det var en af de mest fantastiske oplevelser, vi havde på turen. Ikke bare drikken, men også omgivelserne var helt igennem berusende. Udsigten bød på vinmarker, så langt øjet rakte, på begge sider af floden, der bugtede sig gennem landskabet. Nogle steder kunne man lægge til og tage på vinsmagning.

Vandstanden i Rhinen var nogle meter lavere end normalt, det år vi sejlede gennem Europa. På et tidspunkt blev vi nødt til at kaste anker i Rhinen. Det var ikke rart, men der var ikke andet at gøre. Det var blevet for sent til, at vi kunne sejle videre, og vandstanden var for lav til at vi kunne komme ind i lystbådehavnen. Det fandt vi ud af på den hårde måde, da vi gik på grund.

Heldigvis havde vi meget få udfordringer på turen. Drømmen om sejlerlivet levede 100 procent op til vores forventninger. De blev indfriet, allerede kort tid efter vi sejlede fra København. Vi er på ingen måde færdige med at tage på eventyr. Næste gang vi sætter kursen mod de indre vandveje, kan det være, vi sejler til Sortehavet, en tur til Belgien eller ud på nogle af de floder og kanaler, vi måtte vælge fra på denne tur. Mulighederne er mange, og det er (stort set) kun fantasien, der sætter grænser.

Fakta om drømmerejsen

Hvem var afsted

Malene Wilken, 34 år (forfatter og foredragsholder) sejlerfaring inden afrejse: 4 år.

Lasse Jarl, 45 år (teknikker) sejlerfaring inden afrejse: Lasse har sejlet, siden han var 10 år.

Marie, 2 år, sejlererfaring: Marie har sejlet, siden hun var 8 uger.

Sebastian, 5 år, sejlererfaring: Sebastian har sejlet, siden han var 2 år.

Hvor gik turen hen

Turen på de europæiske vandveje var en del af en sejltur på lidt over to år, der gik fra København til Middelhavet via Atlanterhavet og tilbage til Danmark gennem nogle af Europas floder og kanaler. Undervejs besøgte vi blandt andet Tyskland, Frankrig og Luxembourg.

Mad ombord

Generelt billigere end herhjemme – hvis man altså kan holde sig fra de mange lokale fristelser og nøjes med det, man har brug for.

Tips til ferien

Sørg altid for at have rigeligt mad, vand og diesel om bord. På et tidspunkt blev vi sluset inde i nogle dage, og der var vi glade for, at der var et par poser spaghetti i skabet.

Økonomi på turen

Det koster, hvad du har. Præcis hvor meget, afhænger af besætningen og dens behov (vi brugte for eksempel mange penge på is). Vi har mødt en ung mand, der klarer sig for 3.000 kroner om måneden, og hørt om nogle, der har 20.000.

Det kan være en god idé at lægge et budget for turen, så man ikke kommer til at bruge for mange penge i starten.

I Frankrig skal man købe en vignette. I Luxembourg og Tyskland er det gratis, og i Holland betalte vi omkring 30 euro for den del af kanalerne, vi sejlede på.

Overnatning

Der er ikke mange havne, men masser af holdepladser. Mange steder lå vi gratis, og enkelte steder betalte vi omkring 5 euro per overnatning. Nogle steder kunne man få vand og strøm, andre steder var der bare en lille bro, man kunne fortøje ved.

Båden

Æfnitýr (der betyder eventyr på oldnordisk) er en Vindö 40 fra 1973. Hun er en 30 fod håndbygget svensk båd, der stikker 1,5 meter.

Krav til kunnen

For at sejle på floderne og kanalerne i Europa skal én i besætningen have et flodskippercertifikat. Det kan tages gennem FTLF.

I sluserne bruger man en VHF-radio til at kommunikere med personalet. Det er nok, at én i besætningen har et radiocertifikat. Jeg tog mit på VHF-skolen vhfskolen.dk

Kort & vignetter

Weilbach har et godt udvalg af flod- og kanalkort. Man kan være heldig at arve kort af dem, man møder på turen. Det firma, der sørger for, at de franske floder og kanaler fungerer, har en del information på deres hjemmeside vnf.fr. Det meste er på fransk, enkelte sider er oversat til engelsk.

Vi hentede inspiration på turistkontorerne i de byer, vi besøgte. Havnene, vi lå i, havde også informationer om seværdigheder.

