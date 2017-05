Airbnb er på få år blevet et superpopulært alternativ til hoteller, og især i New York er der penge at spare ved at vælge Airbnb fremfor et hotel. Her får du fem tips til fede Airbnbs i New York, væk fra Manhattan.

1: Ægte brownstone-stemning

Nabolag: Fort Greene, Brooklyn

Pris: 700 kr pr nat

Øjeblikkelig booking: Ja

Hvad: Tykke, marokkanske tæpper, et flygel og masser af designermøbler i en smuk, gammeldags brownstone 15 minutters subwaykørsel fra Manhattan.

2: Artist’s loft

Nabolag: Bushwick, Brooklyn

Pris: 644 kr pr nat

Øjeblikkelig booking: Nej

Hvad: En festbuffet af farver, ting og sager og kunst alle vegne i det 140 kvadratmeter store loft, 12 minutters subwaytur fra Manhattan.

3: Sov i en nedlagt kirke

Nabolag: Williamsburg, Brooklyn

Pris: 1.082 kr pr nat

Øjeblikkelig booking: Nej

Hvad: Privat værelse i en 145 år gammel, nu nedlagt kirke, komplet med mosaikvinduer og solidt træværk, to minutters subwaytur fra Manhattan.

4: Bo som en konge i et ægte Mansion

Nabolag: Clinton Hill, Brooklyn

Pris: 1.691 kr pr nat

Øjeblikkelig booking: Nej

Hvad: Kæmpestort mansion, bygget i 1887, hvor det er nemt at føle sig som en royal, ikke mindst på grund af den lækre morgenmad, der er inkluderet i prisen.

5: Cool warehouse

Nabolag: East Williamsburg, Brooklyn

Pris: 778 kr pr nat

Øjeblikkelig booking: Nej

Hvad: Ejeren er indretningsarkitekt, hvilket tydeligt kan ses på boligen, der har været med i Elle, Time Out og adskillige andre magasiner på grund af den unikke stil. Der er også en kæmpe tagterrasse og 20 minutters subwaytur fra Manhattan

TIP!

