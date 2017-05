Her er samba, sol og farver i massevis

Luk øjnene, og forestil dig lange hvide sandstrande med letpåklædte mennesker, glade samba-rytmer og kaotisk storbyleben, og du har Rio de Janeiro. Brasiliens næststørste by oser af forførende charme, eksotiske smags oplevelser og farverige kontraster, imens Kristus tålmodigt holder hånden over os alle.

Tekst: Marlene Kronborg

Oplevelser i Rio

Cristo Redentor – Kristusstatuen

Den verdensberømte kristusstatue står på toppen af det 710 meter høje bjerg Corcovado og spejder ud over byen. Den er på FN’s liste over verdensvidundere og et fænomenalt sted at nyde den smukke udsigt over byen. I højsæsonen kan der være flere timers kø, du kan derfor med fordel købe billetter på nettet og springe køen over.

Pão de Açúcar – Sukkertoppen

Helt ude ved vandet finder du det karakteristiske bjerg Pão de Açúcar, som vi i Danmark kalder for Sukkertoppen. Her får du den fineste udsigt over byen og de smukke strande, men turen derop i svævebanen er også en sjov oplevelse – og udfordrende for dem med højdeskræk. Der afholdes også musikarrangementer, så hvis du får mulighed for det, så køb en billet og fest med Rio som baggrundskulisse.

www.bondinho.com.br

Carioca da Gema – Sensuel og sanselig samba

Samba er brasilianernes dans. En fræk sanselig dans, som er sjov at prøve kræfter med. Det handler ikke om at gøre det rigtigt eller flot, men om at nyde musikken og have det sjovt. Der er flere åbne sambasteder med livemusik, hvor alle danser med alle. Især området Lapa er kendt for sin åbenhed og farverige dansekultur.

www.barcariocadagema.com.br

Favelatour – Farverig slum

Favela er det portugisiske ord for slum. Selv om Rio er blevet mere sikkert, så er kriminaliteten stadig meget høj. Det anbefales ikke som turist selv at gå på opdagelse i de i alt cirka 950 favela’er i Rio, men der er arrangerede ture, hvor du kan se og lære mere om den side af byen. Det er en spændende oplevelse både menneskeligt og arkitektonisk med anderledes bygningsværker og masser af farver.

www.favelatour.com.br

Shopping i Rio

Havaianas – Klipklapper for alle

De nok mest populære klipklappere, Havaianas, er brasilianske. Der findes butikker i hele byen, hvor du kan købe dem i alverdens versioner. Med similisten, fodboldstjerner og limited edition-samleobjekter. De helt basale koster kun en tiendedel af, hvad de gør herhjemme. Så det kan godt betale sig at købe hjem til hele familien.

Badetøj – Minimalt badetøj for de modige

Brasilien er verdenskendt for deres skønne strande, men også det minimalistiske badetøj. Bikinier, hvor du ikke kan se forskel på for og bag, og meget de stramme badeshorts. Så hvis du er modig, er det souveniren at tage med hjem. I Rio er de allemandseje.

Spisesteder i Rio

Gula Gula Restaurente – International atmosfære

I en sidegade tilbagetrukket fra strandpromenaden ved Leblon finder du Gula Gula. En international restaurant med dejlig atmosfære og velsmagende retter. Her finder du alt fra delikate salater til store steaks. Perfekt til en hyggelig middag, hvor det pæne tøj kan tages i brug.

www.gulagula.com.br

Felice Caffé – Lækre isdesserter

Ved Ipanema-stranden ligger Felice Caffé. Der er masser at se på, da den ligger på en af gaderne til det lokale supermarked. Perfekt sted at gøre holdt efter dagens strandtur. En bistro med lækre internationale retter, og så skal du ikke få glip af deres spændende og meget populære isdesserter.

www.felice.com.br

Siquera Compos Grill – Kød i massevis

De elsker kød i Rio, og de er kendte for deres “kilo food”, som er det lokale udtryk for at spise masser af kød. På Siquera Compos Grill ved Copacabana-stranden kommer tjenerne ned til bordet med store spyd fyldt med forskelligt grillet kød, som skæres af og lægges på din tallerken. Meget velsmagende. Der er også andet på menuen og buffet til dem, der måske vil have lidt grønt til.

www.siqueiragrill.com.br

Acai – Sunde bær

Acai-bær er med på listen over superfoods herhjemme. Det lille lilla bær er fyldt med antioxidanter, som både er gode at spise og smøre på huden – og så er det brasiliansk. Smag det i en af de mange juciebarer eller som is. Det har en speciel smag, men du kommer hurtigt til at holde af det, og så er det jo sundt.

Hoteller i Rio

Bonita Pousada – Hyggeligt og enkelt

Vil du have en unik oplevelse, så vælg at bo på et Pousada. Det minder meget om et bed and breakfast eller et pensionat med få værelser, personlig service og frisklavet morgenmad. Superhyggeligt og afstressende. Udvalget er stort, så afprøv eventuelt flere forskellige, imens du er der. Du kan for eksempel vælge at bo på Bonita Pousada, som oprindeligt var komponisten Tom Jobims hus. Det var ham, der i sin tid skrev ‘The Girl from Ipanema’.

www.bonitaipanema.com

Man in Rio – Din egen lejlighed

Vil du hellere bo i en lejlighed blandt de lokale, er det Man in Rio, du skal have fat i. Her koster en etværelses fra 750 kroner per nat, men du kan leje alt fra luksuslejligheder midt i byen til store villaer i udkanten af byen.

www.maninrio.com

Hotel Belmond – Luksus på Copacabana

Hotel Belmond på Copacabana vandt tidligere i år Tripadvisors Traveller’s Choice-pris, og her er luksus for alle pengene, og god beliggenhed oveni. Hvis du ikke lider af lommesmerter, og vil du bo med udsigt til Brasiliens lækreste strandbabes m/k, er dette stedet.

www.belmond.com