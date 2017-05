Den evige stad er en festbuffet af uforglemmelig kultur- og madoplevelser. Tag med til den fantastiske italienske hovedstad.

Oplevelser du skal se i Rom

San Lorenzo – Street art og nul turister

San Lorenzo er en gammel arbejderbydel, der som de sidste holdt stand mod fascisterne, og som i dag er mere trashet og Berlin-agtig end noget andet sted i Rom. Det er her, universitetet ligger, og bydelen vrimler med street art, små butikker med kunst og gode, billige spisesteder. Trattoria Pommidoro og baren ved siden af på Piazza dei Sanniti, er rigtig gode steder at sidde og se på mennesker. De små gader omkring er fænomenale at snuse rundt i – især om aftenen.

San Calisto-katakomberne – Morbid udflugt

Oprindeligt brændte romerne deres døde og asken blev opbevaret i et såkaldt columbarium, men efter kristendommens indtog blev det almindeligt at begrave de døde. Det var imidlertid umuligt at finde plads i jorden inden for bymurene, og løsningen blev, at begrave folk i katakomber udenfor byen. San Callisto-katakomberne strækker sig over 20 kilometer fordelt i fire lag, og det er både lidt uhyggeligt og meget fascinerende at besøge dem. Det kan ikke anbefales til folk, der har tendens til klaustrofobi.

www.catacombe.roma.it

Santa Cecilia in Trastevere – En oase midt i byen

Sankt Cecilias kirke er en af Roms stille og meget betagende seværdigheder. Kirken i sig selv, og ikke mindst haven foran, er virkelig et besøg værd, hvis man trænger til at hvile hoved og fødder, og Stefano Madernos skulptur af den afdøde Cecilia er en af de smukkeste eksempler på barok-skulptur i verden. Kirken er åben for offentligheden hver dag fra 9.15 til 12.45 og igen fra 16 til 18. Fra klokken 10 til 12.30 er det muligt at komme ind og se Pietro Cavallinis dommedagsfreske, og hvis krypten er åben, må du endelig ikke snyde dig selv for en tur derned.

www.benedettinesantacecilia.it

Rome Open Tours – Se byen fra en sightseeingbus

I Rom ligger seværdighederne så tæt, at du sagtens kan gå rundt og se dem, men intet giver det store, forkromede overblik som en tur i en sightseeingbus. Der findes flere forskellige i Rom, men de kører mere eller mindre samme rute og til samme pris. De holder alle sammen på Via della Conciliazione, den brede vej, der går op til Peterspladsen. I princippet skulle de køre hvert 20. minut, men som med så meget andet i Rom, er det bedst bare at vente på, at der kommer en bus, og ikke gå så højt op i skemaer og planer. Turen rundt i Rom er særlig smuk om aftenen efter mørkets frembrud.

www.romeopentour.com

Shopping i Rom

Markets of Rome – Et godt køb på markedet

De fleste kender Roms berømte marked på Campo de Fiori, men Rom er fyldt med små og store markeder, hvor du kan købe alt fra tørklæder og kopisolbriller til ciabattabrød og fileterede hajer. Vil du købe mad, kan du for eksempel besøge det store, overdækkede Unitá-marked på Piazza dell’Unità eller det lille, hyggelige marked på Piazza di San Cosimato i Trastevere. Er du på udkig efter loppefund, er Porta Portese-markedet et must.

www.marketsofrome.com

Sciascia Caffe – Byens bedste kaffe

Romerne gør ikke meget væsen af morgenmaden, der for manges vedkommende består af en enkelt kop espresso indtaget stående ved disken på en af byens mange kaffebarer. Sciascia Caffè har brygget espresso til morgentrætte romere siden 1919, og overalt på væggene i butikken hænger fotos, der vidner om en lang historie i den gode kaffes tjeneste. De har åbent fra 7 til 20 alle dage undtagen søndag, og du kan selvfølgelig købe friskristede bønner med hjem. De har ingen hjemmeside, men søg efter Sciascia Caffe’ dal 1919 in Roma på Facebook.

Maurizio Grossi – En statue til haven?

Skulle tanken “sådan en David-statue ville i grunden gøre sig godt hjemme på altanen!” pludselig opstå under din rejse, er der også råd for det. Hos Maurizio Grossi kan du købe alt lige fra Venus-skulpturer i fuld størrelse og Cæsar-buster til lysestager og pyntefrugt i marmor.

www.marble.8m.com

Spisesteder i Rom

Dal Toscano – Roms største bøffer

Dette skulle efter sigende være den italienske filminstruktør Federico Fellinis yndlingsrestaurant. Om det er sandt, ved vi ikke, men ét er sikkert: Hvis du holder af store, velhængte bøffer, er dette stedet!

www.ristorantedaltoscano.it

Se hvor du finder den bedste is i Rom

Via del Governo Vecchio – Den hyggeligste madgade

Den smalle, hyggelige gade snor sig parallelt med corsoen, lige bag Piazza Navona, og på de brostensbelagte gader og i smøgerne omkring finder du et væld af dejlige spisesteder. Mastro Ciccia, Pasquino og Cantina e Cucina er bare nogle af dem, og på en varm aften er det helt fantastisk at sidde udenfor og spise sin mad. Men pas på, for bilerne kører lige forbi, så hold endelig stolen inden for de markerede streger!

Hostaria Dino e Toni – Til middag hos Dino og Toni

Dino og Toni mødte hinanden i hæren og besluttede sig for, at når de var færdige med at være i militæret, ville de åbne en restaurant sammen. Restauranten er lille og ser ikke ud af noget udefra, og der er ikke nogen fast menu. Det er bare at sætte sig til rette og finde den store appetit frem. Restauranten har ingen hjemmeside, men adressen er Via Leone IV 60, og der er åbent dagligt mellem 12.30 og 15, og igen fra 19.30 til 23. Søndag er der lukket.

Hoteller i Rom

Residenza Napoleone III – Overdådig luksus

Har du taget spenderbuksen på til Rom, og vil du prøve at bo i et ægte romersk palazzo, er Residenza Napoleone III stedet. Det er luksus fra inderst til yderst og meget dekadent.

www.residenzanapoleone.com

Hotel Raphael – Den smukkeste udsigt

Hotellet ligger lige bag Piazza Navona, og fra tagterrassen har du en vidunderlig udsigt over byens tage, tårne og kupler.

www.raphaelhotel.com

Lancelot Hotel – Godt til prisen

Et godt hotel til prisen, hvilket er sjældent i Rom, hvor gode hoteller traditionelt set er meget dyre. Det ligger i det hyggelige område Celio bag Colosseum, langt væk fra byens larm.

www.lancelothotel.com

Sådan kommer du til Rom

SAS, Norwegian, Easyjet og Alitalia har direkte afgange til Rom hver dag fra København, mens du kan flyve direkte til Rom fra Billund med RyanAir.