Står du over for en snarlig flyrejse, så har du måske opdaget, at det kan være svært at overskue det hele. Du har måske tidligere haft nogle dårlige erfaringer, hvor du eksempelvis har glemt noget derhjemme, eller hvor du har mistet noget vigtigt i lufthavnen. Det bør dog ikke være en bekymring mere, da det langt hen ad vejen blot handler om grundig forberedelse. Vi vil i denne artikel guide dig i den rigtige retning, så du får forberedt dig på bedste vis inden din næste flyrejse.

Sørg for at lave en pakkeliste i god tid

Det kan lyde banalt og sågar dumt, men en pakkeliste er guld værd, når man skal holde overblikket. Sørg for at få udarbejdet din pakkeliste i god tid inden rejsen, så du kan nå at tilføje ting, du ikke kom i tanke om i første omgang. Denne pakkeliste kan laves på mobilen (der findes et hav af apps til formålet – alternativt kan et standard note-program benyttes) eller på et klassisk stykke papir.

Sørg for at tjekke listen af, når du har pakket de enkelte ting ned i din kuffert. På den måde holder du overblikket over, om du mangler noget.

Forbered dig på flyforsinkelser inden afrejse

Det er umuligt for dig at gardere dig mod flyforsinkelser på din rejse. Du kan dog komme forberedt i lufthavnen. Sagen er nemlig den, at skulle dit fly være forsinket eller aflyst, så har du mulighed for at søge erstatning. Sådan en erstatning kan løbe op i nogle meget fine beløb for dig som passager. Derfor bør du altid være klar til at indsende dit krav, når du kommer ud for et forsinket fly. Læs her hvordan du nemmest får erstatning for en flyforsinkelse.

Få ordnet alle de praktiske ting inden afrejse

Rejser du med en hund, så er det en god idé at have ordnet alle de praktiske ting, inden du stiger ombord på flyet. Der kan være behov for at tegne en ny hundeforsikring, hvis du skal have hunden med på rejsen. Derudover er der højst sandsynligt behov for, at både du og din hund tegner rejseforsikringer.

Det kan være svært at overskue alt fra hundeforsikringer til rejseforsikringer, når kalenderen viser, at afrejsedagen er tæt på. Derfor bør du få ordnet alle de praktiske ting i god tid inden afrejse.