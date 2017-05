New York er meget mere end Manhattan. Tag med til Queens og The Bronx og til de endnu uopdagede områder af Brooklyn. Her finder du street art, hiphop, colombianske sandwicher, idyllisk øliv, håndrullede cigarer og meget, meget mere.

Tekst: Andrea Bak

Foto: Andrea Bak og PR

OPLEV

Museum of the Moving Image

Før Hollywood var Astoria i Queens USA’s filmhovedstad, og på det store, flotte filmmuseum får du hele historien om den amerikanske filmtradition, og der er altid spændende særudstillinger. Lige over for museet ligger Kaufman Studios, hvor der stadig bliver lavet film og tv-serier.

movingimage.us

Louis Armstrong House Museum

Uanset om du er fan af Satchmo eller jazz i det hele taget, er et besøg i huset i Queens, hvor Armstrong boede til sin død et besøg værd.

louisarmstronghouse.org

Gantry Plaza State Park

En meget smuk, nyanlagt park i det sydlige Queens med fantastisk udsigt over East River og Manhattans skyline. Det gamle Pepsi-skilt er et oplagt sted til en selfie.

gantrypark.com

Hiphop-tour i The Bronx

The Bronx er hiphoppens fødested, og hvem er bedre til at guide og fortælle om hiphop, end hiphopperne selv? På Hush Tours er det lokale hiphop-kunstnere, der tager dig med rundt i den fascinerende historie.

hushtours.com

Bronx Historical Tours

Med hiphop følger naturligvis street art – eller graffiti, som nogle måske vil kalde det. Sådan ser man ikke på det i The Bronx, hvor street art behandles med respekt og omtanke, og er en stor del af den lokale identitet. Du kan selvfølgelig sagtens gå rundt og se på det selv, men en guidet tur med en lokal vil altid være mere spændende og informativ.

bronxhistoricaltours.com

City Island: Idyllisk østemning midt i byen

Det er svært at tro, at man stadig er i New York og ikke på en lille ø i Maine, når man står og kigger ud over vandet på City Island i The Bronx. Øen har en konstant følelse af sommerferie, og kan du lide fisk og skaldyr, kan du mæske dig i friskfangede hummere og skaldyr på en af de mange seafood-restauranter. Øens fine, lille museum er også et besøg værd.

cityislandmuseum.org

Træn lattermusklerne hos Littlefield

New York er fyldt med lovende komikere, og du kan være sikker på, at når du ser shows som Saturday Night Live har de fleste af deltagerne på et eller andet tidspunkt stået på scenen i en af de små comedy-klubber. En af dem er Littlefield i Brooklyn, der hver mandag i deres Night Train præsenterer en håndfuld nye talenter. Billetter koster 5 dollars i forsalg på nettet og 8 dollars i døren, hvis der ikke er udsolgt.

littlefieldnyc.com

Oplev Brooklyn med en indfødt

Dom Gervasi er manden bag Made in Brooklyn Tours. Han er født og opvokset i Bensonhurst-kvarteret, men han har guidede ture rundt i det meste af Brooklyn. Doms ture fokuserer på de erhvervsdrivende i de forskellige områder, og det er en god måde at komme ind og se steder, fabrikker og butikker, du ellers ikke ville have adgang til som turist. Læg hertil Doms kæmpestore kendskab og kærlighed til Brooklyn, og du finder næppe nogen tourguide, der er mere spændende at følge.

madeinbrooklyntours.com

Tag på kunstvandring i Gowanus

Gowanus er et af de nye, spændende områder i Brooklyn, hvor der for ganske få år siden kun var værksteder og lagerhaller. I dag vrimler området med kunstgallerier og -atelierer, og hvert år i oktober åbner nogle af kunstnerne deres atelierer for omverdenen under den fælles betegnelseArts Gowanus. Er du ikke i byen i oktober, kan du i stedet besøge Proteus Gowanus, hvor der også er udstillinger af lokale kunstnere.

artsgowanus.org

proteusgowanus.org

SPIS

Tag toget til mini-Kina

Du har sikkert allerede hørt om Chinatown på Manhattan, men vidste du, at der i Flushing, Queens, findes en af de største Chinatowns i verden? Det er helt klart værd at bruge tid på at tjekke området omkring subwaystationen Flushing Main Street ud. Her står selv McDonald’s-skiltet på kinesisk, og er du til asiatisk mad, er dette et mekka af lækre, hjemmelavede dumplings til en dollar stykket, koreansk, japansk og vietnamesisk mad. Lige uden for stationen ligger New World Mall, som også er et besøg værd. Ud over et kæmpe madsupermarked med alt fra syltede vandmænd til svampe-te er her også et væld af kosmetikbutikker udelukkende med kinesiske produkter, samt selvfølgelig butikker fyldt med asiatiske gadgets.

Gademad fra hele verden

Tag subway nr. 7 til 74th St – Broadway-stoppet, og gå mod øst langs Roosevelt Avenue i Queens. Her finder du den største samling af etnisk mad i New York, og uanset om du har lyst til indisk, tibetansk, brasiliansk, mexicansk eller ecuadoriansk mad, kan du få det her. Der er masser af food carts langs Roosevelt Avenue og små restauranter i sidegaderne, så det er bare at snuse rundt og finde ud af, hvad du har lyst til at smage. Maria Cano, også bedst kendt som “The Arepa Lady” laver for eksempel lækre colombianske arepa-sandwicher fra sin vogn, men er hun ikke på sin sædvanlige plads ved 79. gade, den dag du kommer forbi, kan du besøge hendes søn, der laver arepas i sin restaurant på 77. gade.

Arepa Lady på Yelp

Det ægte Little Italy

Little Italy på Manhattan er hårdt trængt af Chinatown, der breder sig, mens Little Italy i The Bronx trives i bedste velgående. Kan du lide italiensk mad og gangsterfilm fra 30’ernes New York, må du ikke snyde dig selv for et besøg på Arthur Avenue. På strækningen mellem 183. og 190. gade finder du et hav af trattoriaer, pizzeriaer, fiskehandlere og slagtere, der alle står klar til at fortælle dig, at du hos netop dem får det allerbedste mad i hele New York. Mario’s, San Gennaro, Tra di Noi, Roberto’s eller Zero Otto Nove er alle gode bud, hvis du vil ind og sidde, mens Full Moon Pizza er bedre, hvis du bare skal have en hurtig, men god bid, for eksempel til frokost. I Arthur Avenue Retail Market finder du, ud over butikker med alt fra forklæder med citater fra ‘The Godfather’ og håndrullede cigarer til hele skinker og foccaciabrød, også Mike’s Deli, der – uanset hvad alle de andre siger – laver noget af det bedste italienske mad, du kan opdrive i New York.

arthuravenuebronx.com

City Island Lobster House

Her kan du nyde din friskfangede hummer, mens du kigger ud over vandet. Maden er god og rigelig, og menuen afhænger af, hvad fiskerne har fået i nettet om morgenen.

cilobsterhouse.com

Trashet Michelin-mad

Du kan absolut ikke se, at der bag den lidt Christiania-agtige facade i det hippe Bushwick gemmer sig en tostjernet Michelin-restaurant. Blanca har to seatings per aften med en fast menu bestående af 20+ vidunderlige småretter, der serveres ved baren med fuldt udsyn til køkkenet. Der bliver spillet høj rock, og wc’et er fra Japan og har indbygget vaskefunktion og varme i brættet. Maden er sublim og ekstremt billig i forhold til dansk standard. Får du ikke bord, kan du trøste dig med, at pizzeriaet i lokalet ud mod gaden, Roberta’s, laver meget dejlige pizzaer, og at det er væsentligt nemmere at få plads der.

blancanyc.com

Lækre cannolis

Court Pastry Shop ligger mellem Cobble Hill og Carroll Gardens, som er to af de hyggeligste områder i Brooklyn. Hos Court Pastry er de berømte for deres cannolis, som er sprøde kanelrør fyldt med creme. Butikken har åbent fra 8 til 20.30 alle dage, undtagen søndag, hvor de lukker kl. 19.30.

298 Court Street, Brooklyn



Panino Rustico

Bensonhurst er et af de områder, hvor de fattige italienske indvandrere flyttede ud fra, da togene begyndte at køre derud i 20’erne. Her er virkelig langt mellem turisterne, og til gengæld er de lokale søde og snaksalige. Et godt sted at hænge ud og få en lækker, varm, nylavet sandwich er hos Panino Rustico. Her mødes unge og gamle dagen lang for at spise god mad og få en hyggesludder.

paninorustico.com

Lioni Heroes

I New York vil du tit støde på begrebet “hero”, når du kigger på menukort. Bag navnet gemmer sig en institution inden for New York-mad. De kæmpestore sandwicher kaldes nemlig heroes, fordi en madanmelder i sin tid skrev om dem, at det krævede en helt at spise op. Hos Lioni Heroes i Bensonhurst er frokostkøen lang, og stedet er især populært blandt de lokale brandmænd, der har brug for en frokost med substans. De har også brød, ost, pølser og andre delikatesser, du kan købe med hjem, og ikke mindst den lokale Manhattan Special, som er sød espresso med brus i, og som er umulig at åbne, uden at den bruser over. Så åbn den udenfor, og husk masser af servietter.

lioniheroes.com

Defonte’s Sandwich

Red Hook var indtil for ganske få år siden præget af stoffer og hård kriminalitet. Sådan er det ikke længere, og du bør bestemt ikke snyde dig selv for et besøg i den lidt afsidesliggende og subway-fri bydel. Du kan for eksempel tage Ikea-vandtaxien fra Pier 11 på Manhattan, eller subway F eller G til Carroll Street og gå resten af vejen. På hjørnet af Luquer Street og Columbia Street ligger Defonte’s Sandwich Shop. Alt er hjemmelavet fra bunden, selv mozzarella og pickles, og det kan godt tage tid at danne sig et overblik over det enorme menukort. Men en hero med kødboller, ost og tomatsovs går du aldrig galt i byen med. De har åbent fra 6 til 16 hver dag undtagen søndag.

379 Columbia Street, Brooklyn

SHOP

Urban keramik

Kvinden bag Claireware, Clare Weissberg, rykkede som en af de første kunstnere til Gowanus for over 20 år siden, da det var det eneste sted i byen, man kunne brænde sit keramik i en gasovn. Et godt sted at købe souvenirs med hjem.

claireware.net

En butik for de morbide

Ud over at huse Morbid Anatomy Museum – et lidt uhyggeligt, men også meget kreativt museum dedikeret til kroppen og dens forfald, har museet en meget fin butik, hvor du kan købe alt fra kaninkranier dekoreret med simili-sten til bøger om retsmedicin fra forrige århundrede.

morbidanatomymuseum.org

Tag en lille have med hjem

Twig er det engelske ord for kvist, og her kan du købe små terrarier med mos og fine ting, der holder i årevis, hvis de bliver passet ordentligt. Der er også workshops, hvis du selv vil prøve at lave dem.

twigterrariums.com

BO

Bo med de lokale

Et værelse i Queens og The Bronx koster fra 4-500 kroner og op. En lejlighed koster fra 1.000 kroner og op. Vælg Long Island City, hvis du vil have udsigt over Manhattan, og Astoria, vil du vil have hyggelig lokal atmosfære. Prismæssigt er Brooklyn ved at være på højde med Manhattan, hvad Airbnb angår, og gode værelser koster fra 700 kroner og op, mens lejligheder typisk koster fra 1.500 kroner og op. Vælg Williamsburg eller Greenpoint, hvis du vil bo sammen med alle hipsterne, og Park Slope, Carroll Gardens eller Cobble Hill, hvis du vil have stille og rolig lokal atmosfære og bo i en smuk bygning.

Se en liste over fede Airbnbs her

Historisk hotel i The Bronx

Opera House Hotel ligger tæt på subwayen i en gammel, historisk og meget smuk bygning.

operahousehotel.com

Cool fabriksbygning i Queens

The Paper Factory Hotel er et virkelig cool firestjernet hotel i en gammel papirfabrik i Long Island City.

paperfactoryhotel.com

Dazzler Brooklyn

Et moderne og flot hotel i Downtown Brooklyn, i gåafstand til Brooklyn Bridge og alle de hyggelige caféer og restauranter i Cobble Hill.

dazzlerhoteles.com

McCarren Hotel & Pool

Bo midt i det hippe Williamsburg på det cool McCarren Hotel, der ligger ved parken af samme navn.

chelseahotels.com