The Wild Atlantic Way strækker sig hele 2.500 kilometer langs den irske vestkyst, fra County Donegal i nord til County Cork i syd, og den er en sand festbuffet af uforglemmelige natur- og kulturoplevelser. Tag med på noget af turen, fra Ballina til Galway.

OPLEV

Strokestown Park

Gamle herregårde kan være en småkedelig affære, men det er ingenlunde tilfældet med Strokestown House. Det tilhørte i mange år Packenham Mahon-familien, der må siges at være temmelig excentrisk. Alt i huset står som da familien boede der, inklusive tøj, bøger, sminke, et overdådigt legeværelse, en gammel skolestue og ikke mindst et mørkekammer, hvor man under en restaurering fandt adskillige fotoplader gemt under en gulvplanke med portrætter af familiens venner, alle aldeles splitternøgne. Huset vrimler med sjove historier om familien, der boede der, og deres småskøre tilbøjeligheder. I mange år var Strokestown House lidt af et samlingssted for det irske jetset, der blev budt på grandiose middage. Muren rundt om den enorme køkkenhave er hul og blev opvarmet af et ildsted, der blev passet døgnet rundt af lokale drenge. På den måde kunne der serveres ananas og andre eksotiske frugter, som man ellers aldrig fandt i Irland. Gæsterne kunne endda få isafkølede drinks, da der hver vinter blev samlet is fra søen, som blev opbevaret i en gigantisk, underjordisk isbeholder.

Men familien spillede også en stor rolle i fattighjælpen under den store hungerkatastrofe i Irland i 1800-tallet, og noget af huset er i dag dedikeret til The Irish National Famine Museum, som bestemt også er et besøg værd.

Fra marts til november er der tre daglige omvisninger i huset kl. 12, 14.30 og kl. 16. Fra november til marts er der en daglig omvisning kl. 14.30.

strokestownpark.ie

Céide Fields

Irerne har altid varmet deres huse op ved at fyre med tørv, og engang i 1930’erne, da en lokal skolelærer gik rundt i tørvemosen for at grave tørv til sit ildsted, opdagede han, at de sten, han jævnligt stødte på i jorden under tørven, lå i et særligt mønster. Det viste sig senere, da arkæologer begyndte at lave udgravninger i området, at Céide Fields i stenalderen var et af verdens største landbrugsområder, og at stenene markerede skellene mellem de mange marker. Uanset om du er interesseret i forhistorisk arkæologi eller ej, er Céide Fields et besøg værd, ikke mindst på grund af den spektakulære udsigt. Det er bestemt anbefalelsesværdigt at tage med på en af de guidede ture, og at kigge sig omkring i det prisbelønnede besøgscenter. Og i klart og solrigt vejr kan man snildt bruge lang tid på bare at sidde og kigge ud over Atlanterhavet og de stejle klipper omkring Downpatrick Head.

heritageireland.ie

Ballycroy Nationalpark

Præcis hvor righoldig, vild og utæmmet naturen er på den irske vestkyst, får man for alvor fornemmelsen af i Ballycroy Nationalpark. 11.000 hektar ‘Atlantic Blanket Bog’, en helt særlig type mose, som kun findes der, og en masse plante- og dyrearter, som man heller ikke finder andre steder. Her kan man gå i flere timer og nyde stilheden og naturen, og når man bliver sulten eller tørstig, kan man gå tilbage til besøgscentret, der har en café, der serverer dejlig, hjemmelavet mad. Er du ikke til lange vandreture, kan du i stedet prøve at fange småkravl i mosen med et net. Ved første øjekast kan mosen virke temmelig kedelig og ubeboelig, men efter få dyp med nettet, viser det sig, at der både gemmer sig haletudser, vandkalve og alskens andre kriblekrabledyr dernede.

ballycroynationalpark.ie

The Great Western Greenway

Her har du mulighed for at tage en af de smukkeste cykelture i dit liv. Hele turen er 42 kilometer og strækker sig fra Achill til Westport, men den kan sagtens deles ind i mindre bidder, hvis du ikke er i humør, eller form, til den lange tur. Er du vant til at cykle i Danmark, og er du bare nogenlunde frisk til bens, skal du virkelig unde dig selv at bruge en dag på at cykle hele turen. Noget af vejen cykler man på en nyanlagt cykelsti på nedlagte togspor, og på de gamle togbroer og har dermed en helt vidunderlig udsigt over Atlanterhavet og bjergene. Du kan leje cykler i Achill, Mulranny, Newport og Westport, og flere af udlejningsstederne tilbyder at hente cyklen for dig, så du ikke behøver cykle tilbage igen, og enkelte har endda en shuttleservice, der tager dig tilbage til dit udgangspunkt.

greenway.ie

Westport

Uanset om du er cyklet hertil eller ej, fortjener Westport et stop på din rute. Det er en utrolig fin lille by med masser af kulørte huse, musikfestivaler, hyggelige pubber og søde mennesker. Byen ligger højt på listen over irernes foretrukne steder at holde ferie i Irland og blev for nylig kåret som det bedste sted at bo i Irland.

westporttourism.com

Croagh Patrick

Ifølge overleveringerne fastede Irlands skytsengel Saint Patrick på toppen af Croagh Patrick i 40 dage, hvilket gør bjerget til et yndet mål for pilgrimme på pilgrimsfærd. Hvert år på Reek Sunday, den sidste søndag i juli, valfarter tusindvis af mennesker til toppen af bjerget, ligesom Saint Patrick. Der er varierende grader af dedikation forbundet med pilgrimmenes færd derop, og de mest hardcore forcerer bjerget på knæ. Men det er altså også helt ok at gå på sine fødder, og hvis man ikke er religiøs, kan man også bare klatre derop, fordi der er en helt ufatteligt betagende udsigt. Croagh Patrick er 764 meter højt, og på toppen er der en lille kirke, hvor der er messe på Reek Sunday og den 15. august. Der er café og toiletter i besøgscentret for foden af bjerget.

croagh-patrick.com

Ireland’s School of Falconry

Falkejagt er en flere tusind år gammel tradition, der normalt er uden for almindelige menneskers rækkevidde, men ikke i Irland. Det er næsten umuligt at forestille sig præcis, hvor stor en oplevelse det er at opleve en rovfugl lande på ens arm og spise af ens hånd, før man rent faktisk prøver det. Den mulighed har du på Ireland’s School of Falconry, der tilbyder en times ‘Hawk walk’ med en instruktør og en af skolens amerikanske Harris Hawks. Det er meget sociale og milde fugle, og du risikerer altså ikke at få hakket øjet ud eller på andre måder blive forulempet, selv om du har at gøre med en rovfugl. Skolen, som er Irlands ældste falkonerskole, ligger i en meget smuk skov, som turen foregår i. Der er ikke tale om en decideret jagt, men om en times tur, hvor du efter en kort introduktion, får udleveret en handske med tilhørende høg. Du lærer, hvordan du får den til at lette, og hvordan du får den til at lande igen, og det er en uforglemmelig oplevelse, der sidder i kroppen i ugevis bagefter.

falconry.ie

Cnoc Suain

I 1995 kom ægteparret Dearbhaill Standún og Charlie Troy tilfældigt forbi en gammel gård i Conamara. De faldt pladask for stedet og besluttede at anlægge et kulturcenter dedikeret til irsk kultur. Det fik navnet Cnoc Suain og har vundet alle de hædersbevisninger en turistattraktion kan komme i nærheden af. Han er naturvidenskabsmand, og hun er musiker, og det er der kommet en meget spændende kombination ud af. Du kan lære at danse irsk dans og synge irske sange, du kan høre nogle af de gamle irske legender fortalt ved det åbne ildsted, og så kan du høre en masse om de vidtstrakte irske tørvemoser, hvilket er cirka tusind gange mere spændende, end man ellers lige skulle tro. Der er også hytter, man kan leje, alle i den gamle irske stil. Et meget dejligt sted fuld af ånd og passion, og hvis du undervejs på din tur har tænkt ‘hvorfor gør de sådan’ om irerne, kan du helt sikkert få svar hos Dearbhaill og Charlie.

cnocsuain.com

Aran Islands

Aran Islands består af tre små øer, som har stor indflydelse på alle, der besøger dem. Du kan nøjes med en dagstur, hvor du tager ud og hjem samme dag, eller du kan bruge flere dage og dykke mere ned i øernes fascinerende historie. Uanset hvad, kan de virkelig anbefales at tage en tur med den lokale guide og kunstmaler Cyril O’Flaherty. Alt efter hvor lang tid du har, og om du vil gå eller cykle rundt, kan han hjælpe, og fortælle så levende om kulturen og naturen, at du garanteret ville ønske, du havde booket en dag mere.

aranwalkingtours.com

Et af Irlands mest besøgte turistmål er Dún Aonghasa, og forståeligt nok. Det forhistoriske fort ligger på toppen af en 100 meter lodret klippe og er utrolig fascinerende. Hvis du kommer tidligt om morgenen, kan du være heldig at have det hele for dig selv.

Hvis du er blevet sulten på din tur op til fortet, kan du spise frokost hos Teach Nan Phaidi på den lille plads foran indgangen til fortet. Her serverer lokale damer den lækreste hjemmelavede mad og ditto kager. Der er desuden nogle små butikker, der sælger de traditionelle Aran-sweatre.

Bliver du natten over, kan du for eksempel sove på The Aran Islands Hotel, eller på en af de mange bed & breakfasts. Og din aften kan du med fordel spendere på pubben Ti Joe Wattys, hvor der er livemusik, frisk Guinness på fad og endnu mere god, hjemmelavet mad.

Du kan enten tage færgen fra Doolin, eller du kan flyve med Aer Arann Islands i et lille ottepersoners fly. For nogle ekstra Euro kan du hver dag klokken 12 få en ‘scenic flight’, der varer en halv time, mod normalt seks minutter, hvor du bliver fløjet ned omkring the Cliffs of Moher og blandt andet kan se Dún Aonghasa og de mange andre ‘Star Wars’-agtige fort fra oven.

aranislands.ie

SHOP

Lækker irsk uld

Man skal ikke tage på The Wild Atlantic Way for at shoppe amok, men der er enkelte muligheder for at svinge dankortet undervejs. Det mest anbefalelsesværdige er helt klart at købe noget af al den lækre uld, du ser hele tiden på områdets mange får. På The Sheep and Wool Centre i landsbyen Leenane kan du både købe sweatere og fåreskind, og du kan lære alt om uldens historie og betydning i Irland. De har også en rigtig god café.

sheepandwoolcentre.com

Noget af det smukkeste og lækreste uld finder du hos Foxford Woollen Mills, der er verdensberømt for deres tæpper, plaider og puder. Tæpperne kan du købe over hele Irland og på nettet, men der er tit gode tilbud på selve væveriet i Foxford, hvor du også kan tage en guidet tur eller spise i caféen.

foxfordwoollenmills.com

BO

Ice House

Hotellets nye Riverside-værelser ligger alle ud til River Moy, der smyger sig adstadigt forbi hotellet, og alene det at ligge og kigge ud på floden gennem panoramavinduet er grund nok til at booke et værelse her. Men maden på hotellet er helt suveræn, så bliv endelig ikke i sengen. En gåtur langs floden ind til landsbyen Ballina kan også anbefales efterfulgt af en tur i hotellets spa.

icehousehotel.ie

Mulranny Park Hotel

Rigtig fint firestjernet hotel, der har en perfekt udsigt over havet og stranden. Hotellet har slået sig sammen med en række lokale madproducenter og skabt ‘The Gourmet Greenway’, så i hotellets restaurant kan du smage mange forskellige friskproducerede lokale madvarer.

mulrannyparkhotel.ie

Ashford Castle

Femstjernet luksus i de smukkeste omgivelser nær den hyggelige landsby Cong. Her er ikke sparet på noget, og det er umuligt ikke at føle sig temmelig royal, når man går rundt her. Her er blandt andet spa, golfbane, tennis, kajakudlejning, lerdue- og bueskydning, flere fine restauranter og har man et ærinde væk fra slottet, bliver man hentet og bragt i en Landrover efter ønske. Er budgettet ikke til den vilde luksus, kan man bo lidt billigere i slottets ‘lodge’, der ligger fem minutters gang fra selve slottet.

ashfordcastle.com og thelodgeac.com

Sådan kommer du af sted

Der er direkte fly fra København til Dublin flere gange dagligt. Fra Dublin kan du tage tog eller bus til det sted, du vil starte din tur fra. Der er rigtig gode tog- og busforbindelser i Irland. Togtider, billetpriser osv. finder du på irishrail.ie. Går der ikke tog, går der helt sikkert en bus. De er store, fine, billigere end toget og har gratis wifi, der rent faktisk fungerer. Det offentlige busselskab Bus Éireann har gennem de senere år fået kraftig konkurrence af det private selskab GoBus

Du kan selvfølgelig også leje en bil og køre lige derhen, hvor du vil, hvis du hellere vil det. På dublinairport.com finder du en liste over de udlejningsselskaber, der holder til i lufthavnen, og i hvilken terminal du finder dem. Fly fra København lander som regel i Terminal 1, men tjek efter på din billet, når du bestiller.

Læs mere på failteireland.ie og wildatlanticway.com